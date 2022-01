Novak Djokovic

Le visa du numéro un mondial a, à nouveau, été annulé souligne Le Parisien.

Grâce à l’article 133c du Migration Act, Alex Hawke avait le pouvoir discrétionnaire de révoquer le visa de Novak Djokovic et de le renvoyer en Europe s’il représentait « un risque pour la santé et la sécurité de la population australienne, d’une partie de la population australienne et (…) d’une ou plusieurs personnes. »

Le joueur risque par ailleurs d’être interdit d’entrée en Australie pendant trois ans.

Au bout de neuf jours de suspense et d’une série de bourdes ou de mensonges (date du test PCR, formulaire d’entrée sur le territoire erroné…) qui a mis à mal sa défense, le n°1 mondial, qui peut encore faire appel, n’est plus très loin de perdre son bras de fer.