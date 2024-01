Nouveau record : ce touriste allemand a fait 14 gardes à vue en un mois à Paris

"Dura lex, sed lex - La loi est dure, mais c'est la loi" -- Photo d'illustration AFP

Un record qui ne sera probablement pas battu de sitôt. Cet homme, âgé de 39 ans, vient d’enchaîner quatorze gardes à vue en un mois à Paris. Il s'agit d’un touriste allemand venu passer les fêtes à la capitale, chez des amis, et qui comparaissait ce vendredi 5 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris pour tentative de vol et… filouterie alimentaire, comme le rapporte Le Parisien sur son site. Le procureur de la 23ème chambre lui-même a reconnu “l’exploit”, d’après nos confrères. “14 gardes à vues, dix défèrements en un mois, record battu”, a-t-il annoncé lors de l’audience.

Pas de quoi être fier : il s’agit non seulement d’un “haut-fait” criminel… mais en plus les faits reprochés n’ont rien de spectaculaire. Le touriste a bu deux verres dans un bar (un de bière, un de vin) et s’est retrouvé dans l’incapacité de les payer, en plus d’échouer à voler un manteau Zara facturé 239 euros. Il importe toutefois de rappeler qu’il a été “cité dans 38 affaires entre 2016 et 2023 en Allemagne”.

Comme l’expliquent nos confrères, il a expliqué être venu passer les fêtes de fin d’année chez des amis parisiens, avant de se retrouver soudainement à la rue. “Je suis venu en France pour les fêtes de fin d’année, j’étais accueilli chez des amis, dans le XXe arrondissement, on a eu une dispute, j’ai perdu mon argent et mes papiers, ça fait deux semaines que je suis sans domicile fixe”, a-t-il expliqué, non sans préciser qu’outre-Rhin, il possède sa propre marque de vêtements qui lui permet de compter sur des revenus réguliers.

Compte tenu de ces éléments – et sans doute du fait qu’il ne semble pas parler Français – il a été condamné à 150 jours-amendes à 3 euros, pour un montant total de 450 euros à régler sous cinq mois. Il a aussi été invité à prendre “le premier train pour Berlin”, faisant déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), un dispositif dont l’efficacité a été remise en question par la Cour des comptes dans son dernier rapport. Affaire à suivre.