Noël : "chaque guerre est une "défaite sans vainqueurs, une folie inexcusable", déclare le pape

Le pape François lors de sa bénédiction urbi et orbi le 25 décembre 2023.

Dans son traditionnel message de Noël délivré depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, à Rome, le pape François a évoqué en ce 25 décembre 2023 la naissance du Sauveur, Jésus-Christ, comme une lumière qui illumine les cœurs et apporte l'espoir dans un monde souvent marqué par la tristesse et les conflits. "En dépit des ombres profondes qui recouvrent Bethléem aujourd'hui, une flamme immortelle a été allumée, l'amour divin a triomphé des ténèbres", a déclaré le pape, soulignant que la venue de Jésus est une promesse de transformation et de bénédiction pour l'humanité. Rappelant les souffrances des innocents, notamment les "petits Jésus" des temps modernes, victimes des guerres et des violences, le pape a appelé à rejeter la guerre et à promouvoir le dialogue et la réconciliation. "Oui" à la paix, "non" à la guerre, a-t-il clamé avec force, affirmant que chaque guerre est une "défaite sans vainqueurs, une folie inexcusable". Il a également dénoncé les marchands d'armes et les intérêts égoïstes qui alimentent les conflits, exhortant les dirigeants à œuvrer pour la paix et le bien commun. "Les personnes, qui ne veulent pas d'armes mais du pain, qui peinent à aller de l'avant et qui demandent la paix, ignorent combien d'argent public est destiné aux armements. Et pourtant ils devraient le savoir ! Que l'on en parle, que l'on écrive, pour que l'on sache les intérêts et les gains qui tirent les ficelles des guerres." En s'adressant aux pays en proie aux conflits, notamment en Israël et en Palestine, au Yémen, en Syrie et en Ukraine, le pape a exprimé sa compassion et sa prière pour les populations meurtries. Il a appelé à la cessation des hostilités et à la recherche de solutions pacifiques, fondées sur le dialogue et le respect mutuel. Concernant le Jubilé de l'année 2025, le pape a exhorté les fidèles à se préparer spirituellement à cette "saison de grâce et d'espérance", en ouvrant leurs cœurs à la conversion et au rejet de la violence. Il a invité chacun à embrasser l'esprit du Jubilé, qui invite à la réconciliation, à la solidarité et à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique.

