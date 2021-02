Nicolas Sarkozy pourrait-il être l'homme providentiel, le sauveur de la droite en 2022 ?

Nicolas Sarkozy

"Adulé, considéré comme une figure tutélaire, « au-dessus des autres », le dernier président issu des rangs de la droite n’est jamais loin des esprits quand il s’agit d’évoquer le profil du candidat idéal pour le scrutin présidentiel de 2022. Comme si le mouvement de droite, qui l’a pourtant évincé lors de la primaire de 2016, n’avait jamais fait le deuil de ses défaites successives." constate Le Monde.

« Nicolas Sarkozy est un espoir et une espérance. On sent quand on rencontre les électeurs qu’ils sont là et lui sont fidèles » reconnaît le député (LR) des Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

Et, selon Christian Jacob, le patron du parti « Beaucoup se disent que, pour sortir du bazar dans lequel le pays se trouve, il faudrait un homme avec de l’autorité, comme Nicolas Sarkozy a su en avoir »,

De plus, parmi les candidats potentiels, aucune personnalité ne fait aujourd’hui consensus à droite. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Valérie Pécresse, patronne de l’Ile-de-France, ou encore Bruno Retailleau, président des sénateurs LR. Même s'ils se détachent clairement, aucun d’entre eux « ne fait vraiment rêver », selon les mots d’un cadre du parti..

