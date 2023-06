Nicolas Sarkozy : ce qu'il faut retenir du déjeuner entre l'ancien président et les députés Renaissance

Nicolas Sarkozy, ancien président français.

Si ce rendez-vous était prévu au printemps, il a été reporté à l'été, à un moment où la majorité continue de s'interroger sur un éventuel rapprochement avec Les Républicains (LR), dont l’ex chef de l’État a réaffirmé qu'il était toujours membre. Un attachement qui doit d'ailleurs le conduire, selon les informations du Figaro, à rencontrer certains élus «constructifs» de droite, lors d'un déjeuner prévu à la rentrée, à l'initiative du député LR Nicolas Forissier.

Guerre en Ukraine, santé, immigration... Durant cet entretien, Nicolas Sarkozy a passé de multiples sujets en revue pendant près de deux heures, avant de retrouver l'ex-chancelière allemande Angela Merkel mardi soir. L’ancien président doit prononcer un discours en son honneur, en marge d'une cérémonie de décoration à Sciences Po. «La crise migratoire est devant nous», a-t-il prévenu selon plusieurs participants, en référence à la croissance démographique en Afrique.

Durant ce rendez-vous, l’ancien chef de l’État a aussi distillé quelques messages politiques. Il a renouvelé son soutien à Emmanuel Macron. «Quand on aime la France, on l'aide. (...) Aider Macron, c'est aider la France», a-t-il déclaré, selon des sources concordantes. «Je ne veux ni de Mélenchon ni de Le Pen pour mon pays», a-t-il insisté, devant plusieurs députés issus de LR comme Robin Reda, Charles Rodwell, Constance Le Grip, Damien Abad et son ancienne collaboratrice Laure Miller.

À Lire Aussi

Affaires autour du PSG : perquisitions à la mairie du VIIe arrondissement et dans deux cabinets d'avocats