CRYPTO MENACE

Nantes: Nouvelle tentative d’enlèvement liée au monde des cryptos

Lundi 26 mai, à Nantes, la police a empêché in extremis un nouvel enlèvement visant une personnalité liée aux cryptomonnaies. Ce projet fait écho à une série d’affaires violentes ciblant des figures du secteur, dans un climat de plus en plus inquiétant pour les entrepreneurs de l’univers crypto.