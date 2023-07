Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, Photo AFP

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il dispose peut-être de la voix nécessaire pour se faire entendre de quelques-uns. Kylian Mbappé, le capitain de l’équipe de France de football, a pris la parole au sujet des nombreuses émeutes qui ont suivi le décès de Nahel, un jeune homme de 17 ans, mort de ses blessures après s’être fait tirer dessus à bout portant par un agent de police pour un refus d’obtempérer. Le footballeur, rappelle d’ailleurs le Huffington Post sur son site, était l’un des premiers à exprimer son malaise après le drame. “J’ai mal à ma France”, avait-il ainsi écrit sur Twitter.

Depuis, le capitaine des Bleus a de nouveau pris la parole, pour demander un retour au calme après quatre nuits d’émeutes et de violences urbaines. Le reste de son équipe s’est joint à son appel, poursuivent nos confrères. “Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel”, commencent-ils, en expliquant que leurs pensées accompagnent le défunt et sa famille. Et eux de poursuivre, usant de leur image pour espérer calmer la situation : “Depuis ce tragique événement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme”, insistent-ils non sans rappeler que plusieurs des joueurs de l’équipe sont eux aussi issus de quartiers populaires et donc en mesure de comprendre la douleur ou la tristesse aujourd’hui ressenties et exprimées.

Pourtant, poursuivent-ils : “Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité. [...] Il existe d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer.” Plusieurs affrontements avec les forces de l’ordre ont engendré d’importantes dégradations urbaines dans de nombreuses villes du pays. L’initiative, souligne d’ailleurs le HuffPost, est partagée par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui a dit s’y associer. “Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser”, a-t-il ainsi fait savoir.

Le capitaine de l’équipe de France conclut son message par la nécessité du temps du deuil, qui doit prendre la place de celui “de la violence”, pour permettre le retour du “dialogue” et la “reconstruction”.