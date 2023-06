© ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

La colère dans la rue

Mort de Nahel : 40.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi soir

Face à la menace d'émeute et de violences, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris et en proche banlieue, ce jeudi soir.