Laurent Bouvet s'exprime lors d'une table ronde le 25 août 2012 lors des "Universités d'été", le congrès d'été du Parti socialiste organisé dans la ville côtière atlantique de La Rochelle

Le politologue, cofondateur du mouvement Printemps Républicain et auteur de nombreux ouvrages sur l’identité et l’insécurité culturelle, Laurent Bouvet est mort à Paris ce samedi 18 décembre. Il était âgé de 53 ans. Sa femme a annoncé son décès sur Facebook. Laurent Bouvet avait fait état publiquement de sa maladie dégénérative, la maladie de Charcot, sur les réseaux sociaux à la fin du mois dernier :

« A l’été 2019, on m’a diagnostiqué une maladie neurodégénérative appelée SLA, plus communément connue sous le nom de maladie de Charcot. Cette maladie m’a rapidement privé de l’usage de mes membres et de la parole. J’ai toujours refusé d’en faire état publiquement, en particulier ici, car je ne voulais pas que la maladie me définisse. Si j’en fais état aujourd’hui, c’est parce que je quitte Facebook et que ma parole publique cesse avec ce départ »

Laurent Bouvet était un farouche défenseur de la laïcité.

Marlène Schiappa a tenu à lui rendre hommage ce samedi soir dans un message publié sur Twitter :

« Notre ami Laurent Bouvet était bien plus qu’un intellectuel grand défenseur de la gauche républicaine. Les mots manquent aujourd’hui pour dire son érudition, son humour, sa générosité ».

Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain, a partagé un communiqué officiel du mouvement politique sur les réseaux sociaux suite à l’annonce de la mort de Laurent Bouvet :

« Laurent Bouvet nous a quitté. Notre tristesse est immense. Sans lui, le Printemps Républicain n'existerait pas. Nous rendons hommage à l'intellectuel, au républicain et à l'homme bienveillant qu'il fût. Nous adressons à sa famille nos condoléances et notre amitié ».

Amine El-Khatmi a également tenu à rendre hommage, plus personnellement, à Laurent Bouvet sur Twitter :

« Merci Laurent. Merci d’avoir été l’intellectuel exigeant et rigoureux qui aura placé la défense des principes républicains au cœur de sa vie. Merci d’avoir été l’homme si généreux et bienveillant. Tu vas nous, tu vas me manquer terriblement. Adieu mon ami ».