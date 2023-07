Mort de Jane Birkin à l’âge de 76 ans

Jane Birkin et Serge Gainsbourg en 1969.

La chanteuse et comédienne Jane Birkin est décédée à l’âge de 76 ans, selon des informations de BFMTV et du Parisien. Jane Birkin aurait été retrouvée chez elle par son aide-soignante.

D’après la rédaction du Parisien, elle a été retrouvée sans vie à son domicile parisien ce dimanche. La chanteuse avait récemment annulé des concerts pour des raisons de santé.

« J’ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable sur scène et avec vous », avait-elle indiqué dans un communiqué en mai annonçant les annulations.

Jane Birkin était née à Londres en 1946. Elle s’était installée en France à la fin des années 1960.

Après un premier mariage avec le compositeur John Barry, avec qui elle aura une fille Kate, décédée en 2013, elle rencontre Serge Gainsbourg et deviendra sa muse.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont formé ensemble un couple iconique. Leur fille, Charlotte Gainsbourg, est née en 1971.

Actrice à ses débuts, elle restera à jamais liée au nom de son premier mentor, Serge Gainsbourg et à leur chanson culte Je t'aime, moi non plus, écrite initialement pour Brigitte Bardot .

Après sa rupture avec le chanteur et compositeur, Jane Birkin a partagé la vie, de 1980 à 1992, du réalisateur Jacques Doillon, avec lequel elle a une fille, Lou Doillon.

Jane Birkin aura marqué la France avec son accent tout au long d’une carrière jalonnée de succès.