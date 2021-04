Tribunal de commerce de Paris

7 406 entreprises sont tombées en défaillance en France au cours des trois premiers mois de l’année 2021. C’est 32,1 % de moins qu’à la même période 2020, qui n’avait été perturbée par la crise sanitaire qu’en toute fin de trimestre selon une étude Altares.

"La métropole reste dans le vert, mais 3 territoires d’Outre-mer basculent dans le rouge. La baisse des défaillances est la plus forte en Corse et en Bourgogne-Franche-Comté qui voient le nombre d’ouvertures de procédures chuter de moitié sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes les évolutions sont comparables autour de -36 %. Dans les territoires d’Outre-mer, seule la Martinique est dans le vert.” indique Thierry Millon, directeur des études Altares.

Et 79% des décisions des tribunaux de commerce aboutissent directement à la liquidation de l'entreprise, un taux jamais atteint depuis 20 ans soulignent les Echos « Le fait que huit entreprises sur dix soient directement liquidées marque l'épuisement des petits patrons. Il prouve que ceux qui font aujourd'hui leur déclaration de cessation de paiements n'en peuvent plus et ne cherchent même plus à obtenir un plan de continuation d'activité » ajoute Thierry Millon.