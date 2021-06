Mila estime qu'elle sera morte dans 5 ans, alors que 13 personnes passent en jugement pour l'avoir harcelée

Mila

A l'occasion de la sortie de son livre Mila, cette lycéenne qui dans un mouvement d'humeur a rudement critiqué l'islam sur un réseau social, a raconté comment sa vie et celle de ses parents sont devenues un enfer dans une interview à l'émission Sept à Huit sur TF1.

Depuis plus d'un an et demi, elle est ultra protégée, déscolarisée, confrontée à d'incessantes menaces de mort. Fatiguée, esseulée, avec le sentiment d'être abandonnée à son statut de fugitive, : "J'étais pourtant persuadée que mon pays n'était pas comme ça, mais je vois la lâcheté partout autour de moi. Personne ne fait rien parce que les gens ont peur".

"En aucun cas, je n'ai insulté les croyants", insiste-t-elle, tout en pointant son droit au blasphème en France. "Je sais faire la différence entre les musulmans, que j'apprécie et qui pratiquent leur religion en paix et dans le respect d'autrui, et l'islam politique",.

"Peut-être que je serai morte dans cinq ans (...) Je ne vais forcément pas rester en vie et je sais que ce n'est pas normal." ajoute-t-elle.