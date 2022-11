Michel Houellebecq

Dans un hors-série de la revue Front populaire, Michel Houellebecq, et Michel Onfray dialoguent sur la décadence de l'Occident. Et le Figaro qui publie de longs extraits de cet entretien, écrits que les deux hommes "se lachent".

Exemple "sur le sujet inflammable et polémique du « grand remplacement », l'idée d'une substitution progressive du peuple français par une population immigrée, ils ne prennent pas de gants. « Le grand remplacement « j'ai été très choqué qu'on appelle ça une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait » dit Houellebecq. « C'est objectivement ce que disent les chiffres » renchérit Onfray qui pense que le déclin de l'Occident réside avant tout dans son déclin démographique".

"Sur l'islam, ils sont partagés. Onfray pense que l'islamisme « n'est pas un phénomène si puissant », mais plutôt « une réaction à la puissance américaine », et semble croire que les musulmans finiront par se ranger en Occident sous la bannière du matérialisme consumériste. Houellebecq est plus noir. « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées » ajoute un peu plus loin l'écrivain qui prédit « des Bataclan à l'envers ». « Vous pensez que la guerre civile est à venir, moi je pense qu'elle est déjà là, à bas bruit », lui répond Onfray."