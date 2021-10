Michel Barnier

Interrogé par BFMTV, Michel Barnier a réagi ce lundi mation à la création du parti politique d'Edouard Philippe au Havre.

"Il dit des choses intéressantes mais étonnantes qui montrent un double jeu" estime Michel Barnier "Il faut mettre de l'ordre dans la rue et dans les finances. Ca veut dire qu'il y a du désordre. Pourquoi on garderait le même président alors ?".

Barnier ajoute que Philippe dit : "je veux faire une nouvelle offre politique' alors qu'il a été Premier ministre pendant trois ans. Alors pourquoi maintenir le même président ? Il y a une sorte de club autour d'un homme".

Et Barnier n'apprécie pas l'irruption d'Eric Zemmour dans la vie politique : "Quand on commence à diviser les Français ou à distinguer les citoyens selon leur race ou leur identité. Ca finit par des tensions. Les gens sont déjà trop dos à dos dans notre pays. On a besoin d'un président qui soit crédible, qui apporte des solutions".