Meurtre filmé sur TikTok à Lyon : un troisième suspect a été interpellé

Après une cavale de plusieurs jours, un troisième suspect a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un homme de 54 ans, retrouvé dans un appartement du quai Perrache, selon une information du Progrès confirmée au Figaro par le parquet de Lyon.

Après la diffusion d’une vidéo sur le réseau social TikTok le 3 février montrant un homme gisant au sol, partiellement dénudé et victime de coups, un signalement avait été émis par la plateforme Pharos.

« La victime est décédée des suites des très nombreuses violences dont elle a fait l'objet dont certaines pouvant s'analyser en des actes de torture et de barbarie », avait indiqué le parquet. Son corps mutilé avait été retrouvé le 5 février au matin alors que deux hommes dormaient dans la chambre attenante. Interpellés et placés en détention provisoire, ils auraient, selon Le Progrès « chargé », le troisième suspect.

Le parquet de Lyon a ouvert mercredi une information judiciaire du chef de meurtre accompagné d'actes de torture et de barbarie. « Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes et le mobile de commission des faits », selon le Parquet. Mais il est déjà confirmé que « les mis en cause et la victime se connaissaient et fréquentaient le même milieu des SDF et marginaux de la gare de Perrache ».