Même avec la 3e dose qui est proposée, il y a assez de vaccin pour tout le monde en Europe selon Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes

Clément Beaune

Même si la 3e dose devait être proposée à un public large que les personnes âgées, il y aurait assez de doses Europe selon Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes interrogé par France Info

"Nous avons en Europe, en France massivement des doses de vaccin aujourd'hui" et "C'est l'Union Européennne qui a commandé le plus de doses de vaccin dans le monde. Nous avons déjà des contrats qui permettent de sécuriser plus de deux milliards de doses de vaccin. On en a encore signé cet été." a ajouté Clément Beaune.

Les pays pauvres devraient recevoir 200 millions de doses d'ici la fin de 2021 a répondu le secrétaire d'Etat, on leur a donné une vingtaine de millions de doses.

Clément Beaune a expliqué que l'Europe demandait que tous les vaccins achetés soient fabriqués en Europe et qu'ils soient adaptés aux variants. Il a reconnu que leur prix d'acaht serait plus élevé que lors des précédentes commandes sans pouvoir donner de chiffres à propos d'une négociation qui est toujours en cours