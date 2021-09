Mélenchon va débattre avec Zemmour jeudi soir : comme les communistes, certains Insoumis n'apprécient pas

Le leader de la France insoumise fera face au polémiste jeudi soir, sur BFMTV. Une confrontation qui agace certains militants, craignant qu’elle ne fasse de la « pub » au possible candidat à la présidentielle note Le Parisien.

Jean-Luc Mélenchon s’en est lui-même réjoui sur Twitter, faisant la promotion d’un véritable « événement ».

« C’est lui [Eric Zemmour, NDLR] offrir une visibilité supplémentaire, il n’a pas besoin de ça en ce moment », estime l’un d’eux.

Des intellectuels réputés proches de La France insoumise n’ont pas caché, eux non plus, leur agacement à l’annonce de ce débat avec Eric Zemmour. Dès dimanche soir, le philosophe et sociologue Didier Eribon s’est dit « ulcéré d’apprendre que Jean-Luc Mélenchon s’apprête à débattre à la télévision avec un abject idéologue fasciste et le reconnaisse ainsi comme un interlocuteur légitime ».