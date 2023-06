Meghan et Harry sont "des arnaqueurs", selon un haut responsable chez Spotify

Meghan et Harry à Londres, le 15 octobre 2019

Bill Simmons, directeur de l'innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, a exprimé son mécontentement envers Meghan et Harry, dont le contrat avec la plateforme vient de s’achever

Il se lâche. Alors des médias américains ont annoncé jeudi la fin du contrat qui unissait Meghan et Harry à Spotify, Bill Simmons, le directeur de l'innovation et de la monétisation des podcasts de la plateforme a estimé que Meghan et Harry étaient des « arnaqueurs ».

Meghan Markle a enregistré 12 épisodes de son podcast Archetypes, dans lequel elle invitait des personnalités telles que Serena Williams, Jameela Jamil, Paris Hilton ou Trevor Noah pour y discuter des idées reçues sur les « blondes stupides », les « bonnes et mauvaises mères », ou encore « les femmes engagées ». Trop peu au goût de Bill Simmons, qui espérait plus de contenus. Les Sussex avaient conclu en 2020 avec Spotify un juteux contrat estimé à 20 millions de dollars.

Dans son propre podcast, Bill Simmons, qui a rejoint Spotify lorsque la plateforme a racheté son réseau de podcast Ringer, se montre particulièrement virulent à l'encontre des Sussex. « J'aurais aimé être impliqué dans les négociations de 'Meghan et Harry quittent Spotify', lâche-t-il. 'Les foutus arnaqueurs', c'est le podcast que nous aurions dû lancer avec eux. Il faut que je me saoûle un soir et que je raconte l'histoire du Zoom que j'ai eu avec Harry pour essayer de l'aider à trouver une idée de podcast. C'est l'une de mes meilleures histoires... Qu'ils aillent se faire voir. Les escrocs », lâche-t-il.

Le prince Harry, 38 ans et Meghan, 41 ans, ont quitté la famille royale britannique début 2020 pour s'installer en Californie. Ils vivent aujourd’hui de différents contrats, comme avec la plateforme de streaming Netflix, pour qui ils ont notamment produit une série documentaire sur leur vie.