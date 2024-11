Ségrégation sociale

Marseille : pauvres et riches ne se mélangent pas dans « l’une des villes les plus ségréguées de France »

Marseille reste l’une des villes de France les plus touchées par la ségrégation sociale d’après une récente étude de l’Insee. Une véritable fracture demeure en particulier entre les quartiers nord paupérisés et les quartiers plus aisés du sud et de l’est.