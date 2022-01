Marine Le Pen tacle Gilbert Collard pour « son manque de courage »

Invitée de Dimanche en politique sur France 3, la candidate du Rassemblement national a assuré n'avoir accordé que « peu d’intérêt » au ralliement de l'eurodéputé RN Gilbert Collard à son concurrent direct Éric Zemmour. Quelques jours aupravant, c'est un autre eurodéputé RN, Jérôme Rivière, qui rejoignait le président de Reconquête. « J'ai le cuir tané, j'ai subi des trahisons dans ma vie politique », avant d’ajouter : « toutes ces petites manœuvres politiciennes, j’y accorde peu d'intérêt parce que toute mon énergie est ciblée vers la situation des Français ». Le ton est donné.

La candidate RN a précisé « Il y a une cohérence dans ces deux départs, car ce sont des gens, qui depuis le début de la campagne me reprochent de faire de la défense du pouvoir d'achat des Français une priorité. Ils me reprochent de ne pas partir dans cette folie de la guerre de religion et cette guerre civile qu'ils souhaitent pour le pays. Je ne veux pas de cette guerre civile ».

Affirmant avoir eu « mal », elle a fustigé l’attitude « déplorable » de Gilbert Collard : « pour des gens qui nous expliquent toute la journée qu'ils vont sauver la France, ne même pas être capable de décrocher son téléphone pour dire à la personne qui vous a fait élire « j'ai pris la décision de partir chez un concurrent », je trouve que c'est vraiment déplorable. Le problème, c'est qu'on est une dérive de notre société, on est un peu dans le mercenariat ».

Enfin, interrogée sur une éventuelle démission de l’eurodéputé, elle a estimé que c’était « la moindre de l'honnêteté à l'égard des électeurs », avant de conclure que « ce manque de courage est ce qui dégoûte les Français de la politique ».