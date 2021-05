Marine Le Pen a présenté de manière détaillée, ses propositions en matière de justice lors d'un déplacement en France-Comté

Marine Le Pen

Marine Le Pen a présenté ses idées sur la justice au cours d'un déplacement en Bourgogne-Franche-Comté.

D’abord, « il faut arrêter la correctionnalisation à outrance » des crimes, parce que « c’est dramatique en termes de signal » et cela « contribue à l’effondrement des peines ». Deuxième point, « pour qu’une justice soit respectée, il faut que la peine [de prison] prononcée soit la peine exécutée ». Il faut, pour le RN, supprimer les réductions de peines « quasi automatiques », et la contrainte pénale, une peine en dehors de la prison. « Nous disons, nous, de la façon la plus nette, que toute peine prononcée de plus de six mois ferme ne doit pas pouvoir être aménagée. »

Elle a par ailleurs dénoncé le projet de loi voté à l'Assemblée « Je note que quasiment l’article le plus important pour M. Dupond-Moretti consistait à faire entrer les caméras de télévision dans les prétoires. Il imagine probablement qu’il ne va pas rester ministre très longtemps, et qu’il va falloir qu’il revienne à son métier premier, il cherche peut-être à poursuivre cette carrière d’acteur, en transformant la justice française en télé-réalité. » a ajouté Marine Le Pen, citée par Le Monde.