Manifestations en Iran : un comité secret a puni des célébrités pour leur dissidence

Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été arrêtées lors d'une violente répression par les forces de sécurité.

Dans une lettre datée du 22 septembre, six jours seulement après le début des troubles, la commission a envoyé au ministère de l'économie une liste de 141 personnalités. Elle a demandé au ministère d'enquêter sur leurs déclarations fiscales et de prendre des mesures non spécifiées à leur encontre. La liste comprenait la légende du football Ali Daei et l'actrice vedette Taraneh Alidoosti.

Ils font partie des dizaines d'artistes, de sportifs et de personnes influentes sur les réseaux sociaux qui ont fait l'objet de sanctions économiques, d'interdictions de voyager ou de détentions au cours des sept derniers mois après avoir soutenu les appels des manifestants en faveur des libertés fondamentales.

Les manifestations se sont rapidement étendues à tout le pays après la mort en détention, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une jeune femme détenue par la police des mœurs à Téhéran pour avoir prétendument porté son hijab de manière "inappropriée". Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été arrêtées lors d'une violente répression par les forces de sécurité, qui ont présenté les manifestations comme des "émeutes" provoquées par l'étranger.

À Lire Aussi

Le « front uni » de l’Azerbaïdjan et d’Israël, une menace pour l’Iran