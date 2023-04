Macron dans le Loir-et-Cher mardi pour parler de santé

Malgré la difficulté de la séquence actuelle pour Emmanuel Macron, que ce soit les perturbations de ses déplacements par des concerts de casseroles, ou sa popularité en chute, le président multiplie les déplacements. Ce mardi, il sera à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, avec pour thème la Santé, dont il a fait l'un des axes des 100 jours qui doivent réparer sa relation au pays. Accompagné du ministre de la Santé François Braun, il visitera ainsi la maison de santé pluridisciplinaire universitaire (MSPU) de la ville.

Le déplacement incluera également un échange avec le personnel soignant. L'occasion d'évoquer "les problématiques d'accès aux soins, d'attractivité de la profession et de formation", selon l'Élysée. La Santé étant à la fois un sujet majeur de préoccupation pour l'opinion et un thème explosif socialement, les soignants figurants en bonne place des opposants à la réforme des retraites, le tout dans un contexte de difficulté croissante à l'accès au soin pour les régions rurales confrontées aux désert médicaux. A cet égard, la visite du chef de l'État semble récompenser la réussite de la MSPU, une maison de santé liée à l'université de Tours qui forme chaque année de jeunes médecins, et emploie également des sages-femmes et des infirmières.

Pour lutter contre la désertification médicale, Emmanuel Macron a déjà supprimé le numerus clausus, ancienne limite au nombre de nouveaux médecins en formation, ainsi que doublé les maisons de santé (pour un total de 2251 en France aujourd'hui) mais les besoins restent immenses. Son allocution du 6 janvier avait été l'occasion de nouvelles annonces, comme un recrutement accéléré des assistants médicaux, autorisés à réaliser des actes simples pour soulager les médecins, ou un engagement à ce que les patients de longue durée sans médecin traitant s'en voit proposer d'ici la fin de l'année.