LR-RN : l’exclusion d’Eric Ciotti validée par un nouveau bureau politique des Républicains

Un nouveau bureau politique des Républicains (LR), s’est réuni vendredi matin en visioconférence. Il a validé l’exclusion du président du parti, Eric Ciotti, quelques heures avant que le tribunal de Paris examine la décision similaire prise mercredi, a appris le journal Le Monde.

« Après avoir reçu un quart des signatures des conseillers nationaux nécessaires, un nouveau bureau politique a “légitimé” (…) l’exclusion de son président démis mercredi, à 101 voix pour, une abstention et un contre », écrit le parti.

L’objectif de cette nouvelle réunion des dirigeants du parti était de « légitimer » l’exclusion du président Éric Ciotti suite à son alliance électorale avec le Rassemblement national, en se mettant en conformité avec les statuts du parti.

Dans le même temps, le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a annoncé qu’« il y aura un candidat commun » avec Les Républicains (LR) « dans 70 circonscriptions » aux élections législatives anticipées, saluant un « accord historique ». « J’ai procédé, avec LR et [son] président, Eric Ciotti, à l’investiture de 70 candidats », a-t-il déclaré sur BFM-TV et RMC.

« Avec Les Républicains, on est d’accord sur un certain nombre de points : la défense du pouvoir d’achat, le rétablissement de l’ordre et de la sécurité et la réduction drastique des flux migratoires », a insisté vendredi le chef de file de l’extrême droite, sans toutefois dévoiler les noms des candidats investis.

De son côté, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a en revanche commencé à révéler une partie de la liste sur France 2, citant la conseillère régionale d’Ile-de-France Babette de Rozière, l’ancien magistrat Charles Prats et l’ex-éditorialiste de CNews Guillaume Bigot. La liste définitive, qui sera communiquée « dans le week-end », comprendra aussi une « ancienne députée Renaissance en Rhône-Alpes », des « anciens ou actuels élus LR de Paris » et même « des candidats qui viennent de la gauche souverainiste », a-t-il assuré.