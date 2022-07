LR : Aurélien Pradié envisage de proposer sa candidature à la présidence de son parti

Aurélien Pradié

Aurélien Pradié, 36 ans, secrétaire général des Républicains et député du Lot, invité d'Europe 1 mercredi matin a alissé entendre qu'il envisageait de proposer sa candidature à la présidence de son parti, lors de l'élection prévue début décembre

"Je pense qu'on est tous d'accord, la droite républicaine ne parle plus à personne. Pour reconstruire il faut du courage, du courage pour parler de tout un tas de sujets dont on ne parle pas. Moi j'ai surement envie de participer à reconstruire cette famille politique. Je prendrai ma décision dans les jours qui viennent. Les Français ne me connaissent pas beaucoup, c'est un inconvénient parfaois, je pense que cela peut être un atout aussi. On ne reconstruira pas la droite républicaine de demain avec les recettes d'hier." a déclaré Auriel Pradié.