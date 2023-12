Loi immigration: Élisabeth Borne assure qu'il « n'est pas question de supprimer l'Aide médicale d’État »

La Première ministre s'est exprimée ce mercredi sur France Inter. « Il n'est pas question de supprimer l'AME. (...) On a demandé un rapport » et « nous allons garder l’AME », a-t-elle déclaré, rappelant que la transformation de ce dispositif en Aide médicale d'urgence (AMU) voulue par la droite avait été retirée de la loi immigration adoptée au Parlement pendant la nuit.

Après 18 mois de revirements et rebondissements autour de ce projet de loi inflammable, l'Assemblée l'a voté mardi soir avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants. LR et RN se sont joints à une majorité divisée : près de 60 voix lui ont manqué, sur 251 députés, entre votes contre et abstentions.