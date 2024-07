Libéré, le directeur de l'hôpital al-Shifa de Gaza accuse Israël de « torture »

Des hommes palestiniens qui avaient été détenus par les forces israéliennes arrivent après leur libération pour un examen à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, à Gaza, le 1er juillet 2024

Ce lundi, Mohammed Abou Salmiya, le directeur de l'hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, a accusé Israël de « tortures », lors de sa libération après plus de sept mois de détention. Comme lui,des dizaines de prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël et transférés vers des centres médicaux de la bande de Gaza, a indiqué lundi une source médicale de l'hôpital des martyrs d'Al Aqsa, à Deir el-Balah (centre). Cinq d'entre eux y ont été admis et les autres ont été transférés vers des hôpitaux de Khan Younès, d'après cette source.

Sollicitée par l'AFP à propos de la libération des prisonniers et des allégations de torture, l'armée israélienne a indiqué « vérifier ces informations ». Mohammed Abou Salmiya a affirmé avoir été soumis « à de sévères tortures » lors de sa détention en Israël et avoir subi une fracture au pouce. « Les prisonniers sont soumis à toute sorte de torture », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. « De nombreux prisonniers sont morts dans les centres d'interrogation et ont été privés de nourriture et de médicaments ». « Pendant deux mois, les prisonniers n'ont mangé qu'une miche de pain par jour », a-t-il poursuivi, ajoutant qu'ils étaient « soumis à des humiliations physiques et psychologiques ». Le médecin, arrêté fin novembre, a affirmé avoir été détenu « sans avoir été inculpé ».

De son côté,l'armée israélienne a fait état lundi d'une salve de « 20 projectiles » tirés du sud de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Cette attaque a été revendiquée par la branche armée du groupe palestinien Jihad islamique. « Environ 20 projectiles ont été identifiés comme provenant du secteur de Khan Younès », a affirmé l'armée dans un communiqué. « Un certain nombre de projectiles ont été interceptés et d'autres sont tombés dans le sud d'Israël ». Il n'y a pas eu de blessés, d'après l'armée, qui a indiqué « viser l'origine des tirs » à l'artillerie.

Les brigades al-Qods, branche armée du Djihad islamique, ont annoncé dans un court communiqué avoir « frappé » de façon « concentrée » les localités israéliennes autour de la bande de Gaza avec des roquettes, « en réponse aux crimes de l'ennemi sioniste contre notre peuple palestinien ».

Depuis le 7 octobre, le Djihad islamique combat dans la bande de Gaza au côté du Hamas, contre l'armée israélienne.