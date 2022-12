Levothyrox : l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) mise en examen

ANSM

L’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) a été mise en examen lundi 5 décembre pour tromperie par le juge d’instruction en charge du dossier de la nouvelle formule du Levothyrox, annonce un communiqué.

L’ANSM n’a jamais nié les difficultés rencontrées par certains patients au moment du passage à la nouvelle formule du Levothyrox et se préoccupe de manière constante et quotidienne de la sécurité et de la santé des patients.

L’ANSM apportera sa pleine contribution à la manifestation de la vérité mais conteste fermement les reproches formés à son encontre car aucune infraction pénale n’a été commise.

Voilà cinq ans qu’une bataille judiciaire est lancée contre la nouvelle formule du médicament pour les malades de la thyroïde, mis sur le marché en 2017. Mais plusieurs milliers de patients se sont rapidement plaints d’effets secondaires. Entre mars 2017 et avril 2018, au moins 31 000 patients ont dit souffrir notamment de maux de tête, insomnies, ou de vertiges indique Le Parisien.