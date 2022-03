Les ventes d'anti-dépresseurs explosent en Russie

Pharmacie

Le début de l'opération militaire en Ukraine et une nouvelle vague de sanctions ont provoqué une forte augmentation de la demande d'antidépresseurs en Russie selon le quotidien Kommersant.

Du 28 février au 6 mars, les ventes totales de ces médicaments dans les pharmacies ont été plus de quatre fois plus nombreuses qu'au cours de la même période il y a un an.

Les patients font des provisions par peur de futures pénuries et de la hausse des prix, mais cela a déjà entraîné des pénuries d'antidépresseurs et de sédatifs dans certaines pharmacies en raison de perturbations logistiques.

On constate aussi une demande croissante de somnifères et d'anxiolytiques en vente libre.

Selon Vyacheslav Filashikhin, médecin-chef du Centre Rosa de psychiatrie,les patients disent avoir acheté des médicaments presque un an à l'avance par crainte de leur hausse de prix ou de leur disparition.