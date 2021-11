Les Unes du vendredi 5 novembre: L'épargne face à l'inflation; La neutralité carbone; L'OMS et la 5e vague du Covid

Kiosque

Comment protéger son épargne face à l'inflation à la Une du Figaro

Alors que les prix ont augmenté de 2,6 % en octobre sur un an selon l’Insee, ceux qui ont placé leur argent sur des supports peu ou pas rémunérateurs perdront de l’argent.

Détenir des fonds en euros de l’assurance-vie et du livret A fait perdre de l’argent. L’immobilier et les actions sont à privilégier.

Neutralité carbone Comment y arriver sans tricher ? à la Une de Libération

Chercheurs et associations mettent en garde contre le détournement du concept clé examiné à la COP 26. Les projets de «compensation» ont fait long feu et l’attention revient au but initial : la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Chine: la panne démographique à la Une de l'Opinion

Avec seulement 12 millions de naissances en 2020, le chiffre le plus bas depuis 1961, les ambitions chinoises pourraient être compromises si la natalité continue à être en berne.

Des Jeux et des emplois

Les Jeux olympiques de Paris 2024 affichent une forte ambition sociale, notamment en Seine Saint-Denis.

Abba Les secrets d'un retour mondial + Covid l'OMS confirme la cinquième vague à la Une du Parisien