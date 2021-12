Les Unes du jour vendredi 24 décembre: Covid-19, Joyeux Noël quand même...

Kiosque

Les Français fêtent Noël malgré le Covid à la Une du Figaro

Joyeux Noël ... quand même ! à la Une du Parisien

Moment de partage et de réunions familiales par excellence, ce réveillon se vit une fois encore sous haute contrainte sanitaire. La circulation exponentielle du variant Omicron n’arrange rien, mais, dans leur très grande majorité, les Français s’adaptent et se préparent à faire la fête.

Veilles et veilleurs à la Une de La Croix

Administration, Faire simple, c'est compliqué à la Une de l'Opinion

«Nous sommes devenus un pays où la place de la norme a pris trop d’importance, et donc on doit réussir à simplifier», déclarait Emmanuel Macron le 15 décembre. Mais amour des cas particuliers et peur du risque sont en travers de la route

2021 Rétrospective d’un retour à l’anormal à la Une Libération