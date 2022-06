Les Unes du jour, mercredi 15 juin : Comment Poutine organise la famine

Kiosque

Macron dramatise l’enjeu du second tour à la Une du Figaro

C'était la surprise d'hier. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Sans prévenir personne, comme ça, sur le tarmac, quelques minutes avant de sauter dans son avion présidentiel direction la Roumanie et la Moldavie, il leur a parlé des législatives, dans un mélange des genres étonnant.

Canicule Toujours plus chaud, toujours plus tôt à la Une du Parisien

Canicule : le vrai/faux des gestes à adopter face à la chaleur

Comment se prémunir efficacement d’un coup de chaleur ? Au-delà d’une bonne hydratation, voici quelques bons réflexes à avoir.

Comment Poutine organise la famine

En vingt ans, la Russie est devenue un géant agricole qui tient la satiété de la planète dans ses mains. Les Occidentaux n'ont rien voulu voir d'un phénomène que la guerre en Ukraine accentue. Enquête sur une stratégie méthodique

Start-Up : l'âge mûr à la Une des Echos

L'Europe compte désormais 283 start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars, soit 10 fois plus qu'en 2014. Derrière ce club de moins en moins fermé, se cachent des milliers de jeunes pousses qui affichent désormais leurs responsabilités comme les grands groupes.

Ce que la philo dit à la jeunesse à la Une de La Croix

Bac 2022 : démocratie, travail, climat... Ce que la philo dit à la jeunesse

Ce mercredi 15 juin, 522 000 candidats au bac général et technologique passent l’épreuve de philosophie. Cette discipline accompagne dans sa quête de sens une jeunesse fragilisée par la pandémie, inquiète pour son avenir et celui de la planète. Trois philosophes se penchent pour La Croix sur le travail, la démocratie et le rapport à la nature, thèmes qui résonnent avec les préoccupations des jeunes.

Tirs policiers au Pont-Neuf La légitime défense discréditée à la Une de Libération

Selon une première expertise balistique, révélée par «Libération» et «Mediapart», le policier mis en examen pour «homicide volontaire» a effectué plusieurs tirs depuis le côté et l’arrière du véhicule. Ce sont eux qui pourraient avoir causé la mort de deux des occupants le 24 avril.