Kiosque

Veolia-Suez: l’Europe acte la naissance d’un champion français à la Une des Echos

Les actionnaires de Suez vont pouvoir apporter leurs titres à l'OPA de Veolia, qui devient effective car sa seule condition suspensive vient d'être levée. L'antitrust européen a autorisé la fusion des deux groupes, à la condition que Veolia réalise plusieurs cessions supplémentaires, en particulier en France dans les déchets dangereux

Dépenses: 13 chiffres qui vont secouer la présidentielle à la Une de l'Opinion

Logement, éducation, police, santé, retraite, industrie... Face aux polémiques souvent stériles et loin des préoccupations des Français qui ont marqué le début de la campagne, la Cour des comptes remet l'église au milieu du village

Macron cherche la riposte pour contrer Pécresse à la Une du Figaro

La majorité présidentielle tente de définir une stratégie pour s’opposer à la poussée de la candidate désignée par les militants LR

Depuis le début du quinquennat, elle est la première - et la seule! - à avoir réussi le combo gagnant dans un sondage. Celui de parvenir à se qualifier virtuellement pour le second tour, et de l’emporter en finale en 2022

Le retour en force des 90 km/h à la Une du Parisien

Vitesse maximale autorisée à 80 km/h ou 90 km/h : comment s’y retrouver ?

37 départements ont, de façon totale ou partielle, relevé à 90 km/h au lieu de 80 la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires. D’autres s’y préparent.

Le refus d'une justice au rabais à la Une de La Croix