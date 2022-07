Les Unes du jour, mardi 5 juillet : Macron contraint au remaniement minimum

Kiosque

Macron contraint au remaniement minimum à la Une du Figaro

Il y a le trompe-l’œil et la réalité. Le trompe-l’œil, ce sont ces seize ministres qui permettent de respecter la promesse initiale d’un gouvernement resserré. La réalité c’est cette liste à n’en plus finir de ministres délégués et de secrétaires d’État permettant de satisfaire beaucoup de monde et de ne mécontenter personne.

Cantonnés au centre à la Une de La Croix

Face au refus des oppositions de nouer une alliance, le gouvernement Borne II reste dans les frontières de la majorité

Borne II : une équipe recroquevillée sur ses alliés à la Une de l'Opinion

Faute d'accord de coalition, c'est un remaniement de rééquilibrage entre les différentes composantes de la majorité qui a été concocté par Emmanuel Macron. Qui tire aussi les leçons des premières semaines du quinquennat

Remaniement L'équipe B à la Une de Libération

Mois écolo, moins partitaire sur les grands postes, le nouveau gouvernement Borne témoigne de la difficulté de l'exécutif à élargir sa base politique

Prix : le retour des contrôles à la Une des Echos

Fonte des glaciers Nouvelle alerte à la Une du Parisien

Fonte des glaces, perte d’enneigement, manque d’eau... Le réchauffement climatique menace nos montagnes