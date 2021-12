Les Unes du jour, mardi 28 décembre : La France face au casse-tête Omicron

Kiosque

Croissance: Omicron gâche la fête à la Une de l'Opinion

La croissance pourrait être négative au premier trimestre à cause de la contagiosité inédite du variant Omicron, qui change la manière de vivre avec le virus

Le casse-tête Omicron à la Une de La Croix

Télétravail obligatoire, grands rassemblements interdits et passe vaccinal : l’exécutif a décrété une nouvelle série de mesures pour endiguer la reprise épidémique. Le premier ministre a cependant confirmé le maintien de la rentrée scolaire au 3 janvier et l’absence de couvre-feu.

Omicron Macron jauge sa riposte à la Une de Libération

Eviter la paralysie est-il encore possible ? Apparemment, les craintes du Conseil scientifique ont été entendues au sommet de l’Etat. La semaine dernière, le Conseil a dit redouter une «désorganisation» de nombreux secteurs d’activité du fait de l’augmentation exponentielle du nombre d’arrêts du travail, corollaire du nombre de contaminations. Plus de 104 000 ont été recensées rien que samedi et d’ici mi-janvier, on pourrait atteindre les 200 000 cas quotidiens.

Le gouvernement ajuste sa réponse à la vague Omicron à la Une du Figaro

Préserver les fêtes de fin d'année. Malgré les records de contamination au Covid-19 quotidiennement enregistrés ces derniers jours, Emmanuel Macron entend épargner autant que possible les Français de mesures trop coercitives durant la trêve des confiseurs.

Omicron: la stratégie de la riposte graduée

« Pour freiner le variant Omicron » qui alimente la hausse des contaminations au Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé, lundi soir, de nouvelles mesures sanitaires, notamment l'instauration de jauges pour les grands événements

Ce que vous aurez le droit de faire pour le réveillon... et après à la Une du Parisien

Alors que l’épidémie flambe comme jamais, portée notamment par le variant Omicron, l’exécutif compte sur la campagne vaccinale pour limiter l’impact des 5e et 6e vagues et n’a annoncé ce lundi soir que des mesures à la marge.