Les Unes du jour : L'Europe confrontée à une nouvelle vague migratoire

L'Europe confrontée à une nouvelle vague migratoire à la Une du Figaro

Ces dix premiers mois de l’année, 281.000 entrées irrégulières ont été détectées. Les ministres européens de l’Intérieur se réunissent ce vendedi à Bruxelles pour affronter la question, sur fond de tensions entre Paris et Rome autour du navire Ocean Viking.

Récit : au coeur du sauvetage des PME à la Une des Echos

Energie : comment les pompiers de Bercy volent au secours des entreprises en régions

France-Allemagne : Scaf, le projet sans avenir à la Une de l'Opinion

Le système de combat aérien du futur est la principale coopération de défense entre Paris et Berlin. Au-delà des difficultés sérieuses entre industriels, qui retardent son avancée, la question se pose : arrivera-t-il trop tard ?

Iran, l'art au coeur de la révolte à la Une de La Croix

Palmares : ces villes où la vie est moins chère à la Une du Parisien

L'acteur Sofiane Bennacer accusé de viols, le scandale des "Amandiers"

La présence de Sofiane Bennacer sur la liste des potentiels «meilleurs espoirs» interroge, d’autant que la directrice de casting des «Amandiers» et l’un des producteurs sont membres de l’Académie.

«J’ai clairement dit non et il le faisait quand même» : trois femmes accusent l’acteur Sofiane Bennacer de viols et de violences