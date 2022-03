Les Unes du jour, jeudi 24 mars: l'Ukraine contraint Biden à revenir vers l'Europe

Kiosque

L'Ukraine contraint Biden à revenir vers l'Europe à la Une du Figaro

Joe Biden, chef de guerre malgré lui du camp occidental

Biden rattrapé par la guerre en Europe à la Une de La Croix

La guerre en Ukraine oblige le président américain à recentrer sa diplomatie sur le Vieux Continent. Les sommets de l’Otan, du G7 et de l’Union européenne, jeudi 24 mars à Bruxelles, s’efforceront de maintenir l’unité occidentale autour des sanctions contre la Russie.

Le plan de l'Europe pour sortir du gaz russe à la Une des Echos

Un mois de guerre Poutine pilonne, l'Ukraine résiste à la Une du Parisien

Guerre en Ukraine Poutine réinvente l’Occident à la Une de Libération

Face à la Russie, l’Occident uni mais seul à la Une de l'Opinion

Jeudi et vendredi, Européens et Américains afficheront leur unité à Bruxelles, lors des sommets de l’Otan, du G7 et de l’UE. Mais, sans soutenir Moscou, le reste du monde refuse en général de se ranger derrière l’Occident