Les Unes du jour, jeudi 23 juin : Macron en appelle à la responsabilité de ses opposants

Kiosque

Macron en appelle à la responsabilité de ses opposants à la Une du Figaro

Le chef de l’État appelle les partis à voter au cas par cas selon les textes ou à bâtir une coalition dans les 48 heures. Il a choisi la solennité. Trois jours après la déroute de son camp aux élections législatives et au terme d’une série de consultations des chefs de parti représentés à l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a présenté aux Français sa lecture du scrutin dans le cadre d’une allocution officielle depuis l’Élysée.

«Nous devons apprendre à gouverner différemment» à la Une du Parisien

Trois jours après le second tour des élections législatives, où la majorité présidentielle n’a obtenu que 245 sièges à l’Assemblée nationale, loin des 289 sièges nécessaires pour avoir la majorité absolue, le président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé ce mercredi soir à 20 heures.

RN-Nupes : le clash des oppositions à la Une de l'Opinion

Entre le RN qui veut se crédibiliser et la Nupes qui veut « bordeliser » l'Assemblée nationale, les macronistes vont devoir slalomer, pris en tenaille entre deux extrêmes aux stratégies antagonistes

Energie : la tentation du charbon à la Une des Echos

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements dans les énergies propres doivent repartir de plus belle en 2022, avec quelque 1.400 milliards de dollars investis dans le monde. Mais l'argent afflue aussi vers le charbon, source d'électricité la plus polluante, en particulier en Chine et en Inde.

L'Ukraine prend la route de l'Europe à la Une de La Croix

Les Vingt-Sept devraient accorder jeudi à l'Ukraine et la Moldavie le statut de candidates à l'Union européenne. Mais la route vers l'intégration est longue