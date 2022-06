Les touristes sont de retour à Paris et les délinquants aussi

Champs-Elysées

Pickpockets, vols à la tire, arnaques... ces pièges guettent de nouveau les touristes à Paris, revenus après deux années de crise Covid constate Le Parisien.

Parmi les pickpockets et les voleurs à l’arraché, les policiers retrouvent beaucoup de MNA, ces mineurs non accompagnés qui paient leur drogue avec le produit de leurs vols. Début juin, 12 d’entre eux ont été arrêtés au Trocadéro, soupçonnés d’avoir dérobé iPhone et bijoux en or.

La préfecture de police a réactivé, depuis le 20 juin et jusqu’au 4 septembre, son plan Tourisme qui s’est étendu à 7 zones touristiques. : Butte Montmartre, Opéra-Grands magasins, Louvre-Palais Royal, Châtelet Notre-Dame Quartier Latin, Tour Eiffel-Champs-de-Mars, Trocadéro, Champs-Elysées. Un 8e secteur touristique, a été placé sous surveillance : les quais de Seine qui attirent beaucoup de monde en été explique Le Parisien.

Les vols avec ou sans violence ont connu une hausse de 24,5 % avec 48 844 faits, sur la premier trimestre 2022.