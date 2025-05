PAYS BOUDÉ

Les touristes étrangers boudent les États-Unis : 12,5 milliards de dollars pourraient s’envoler

Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel & Tourism Council), les États-Unis pourraient perdre 12,5 milliards de dollars de dépenses touristiques internationales en 2025. En cause : des procédures de visas complexes, des détentions à la frontière et une image peu accueillante.