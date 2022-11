Les subventions versées à la SNCF ont atteint 18,5 milliards en 2021

Train

Au total, le coût de la SNCF pour le contribuable, via les subventions que l’État et les collectivités locales versent à la SNCF, s’est élevé à 18,5 milliards d’euros en 2021, selon une note de François Ecalle, expert des finances publiques et fondateur de Fipeco, révélée par Le Figaro.

"Cette charge s’ajoute au prix payé par les usagers pour acheter des billets de train" selon François Ecalle qui est un ancien magistrat de la Cour des comptes.

François Ecalle ajoute que, malgré cette aide massive, la dette nette de la SNCF est toujours dans le rouge, estimée à 36 milliards d’euros fin 2021. Pourtant, l’État a déjà repris 25 milliards d’euros de cette dette en 2020, auxquels s’ajoutent 10 milliards en 2022 pour tenter d’alléger encore la facture.