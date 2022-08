Les stocks d'armes américains vidés par la guerre en Ukraine

Char russe

La guerre en Ukraine épuise des stocks d’armes que le Pentagone ne reconstitue pas assez vite, une situation qui inquiète les responsables américains car ils ont peur qu’elle menace la puissance militaire des Etats-Unis selon le Wall Street Journal cité par le quotidien l'Opinion.

"Au 24 août, selon l’armée américaine, environ 806 000 obus avaient été fournis à Kiev. Elle n’a pas souhaité indiquer combien d’obus elle possédait au début de l’année mais, selon un responsable, ces dernières semaines, les stocks sont tombés à un niveau « inconfortable »" ajoute le quotidien.

Aux Etats-Unis, il s’écoule entre treize et dix-huit mois entre la commande et la mise en production, selon un chef d’entreprise. Et, pour les armes plus avancées comme les missiles ou les drones, le délai peut être encore plus long.

Une seule année d’attente est d’ailleurs problématique, puisque les stocks se vident extrêmement vite en cas de conflit.