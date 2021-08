Les résultats semestriels exceptionnels des entreprises du CAC 40 confirment la reprise économique

Airbus

S’il fallait un exemple de la reprise économique, malgré la persistance de la crise sanitaire, il suffirait de jeter un œil sur les résultats semestriels des entreprises du CAC 40. De début janvier à fin juin, banques et assurances, constructeurs automobiles et aéronautiques, producteurs d’énergie et équipementiers, laboratoires pharmaceutiques et géants du luxe ont renoué avec de gros profits souligne Le Monde.

Sur toute l’année 2020, ils étaient tombés à 37 milliards d’euros (− 54 %) ; avec quelque 50 milliards de profits pour la seule première moitié de 2021, ils font mieux en six mois seulement.

Certaines entreprises reviennent de loin, note Le Monde qui cite l'exemple d'Airbus : "Il y a un an, l’avionneur européen avait perdu 1,23 milliard au deuxième trimestre, après l’arrêt de ses usines de production lié au confinement général de mars à juin. Il a gagné 2 milliards au premier semestre pour un chiffre d’affaires de 14,2 milliards (+ 70 %) et annonce qu’il livrera plus d’avions que prévu (600) en 2021, portant le résultat opérationnel à 4 milliards."