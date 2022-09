Les réactions en France après la victoire de l'extrême droite en Italie

Giorgia Meloni

Eric Zemmour et Jordan Bardella applaudissent

Après la victoire du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia , Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national a réagi sur Twitter : « Les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne qui, par la voix de Mme von der Leyen prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d’aucune sorte ne peut arrêter la démocratie : les peuples d’Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main ! »

« Toutes mes félicitations à Giorgia Meloni et au peuple italien ! Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir est possible ? » twitté Eric Zemmour.

Elisabeth Borne a réagi, sur BFMTV, auxmises en garde d’Ursula von der Leyen. La première ministre a expliqué « qu’en Europe nous portons un certain nombre de valeurs, et qu’on sera attentifs à ce que ces valeurs, et notamment le respect du droit à l’avortement, seront respectées par tous ».

Libération écrit : "La victoire du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia aux élections générales dimanche ébranle la raison d’être de l’Union. Cependant, cela ne devrait pas aboutir à la paralysie ou à l’implosion de ses institutions."

"Giorgia Meloni a donné des gages à ses futurs partenaires européens, aux milieux d’affaires et à l’opinion publique italiens en modérant ses critiques antieuropéennes : pas question d’un «Italexit» ou d’une sortie de l’euro" ajoute Libération..

La France insoumise (LFI) dénonce la prise de pouvoir des « héritiers de Mussolini ». Clémentine Autain (députée LFI), de son côté estime que ce sont "Les politiques néolibérales et la disparition de la gauche" qui "ont permis ça. Ici, nous avons tenu bon".