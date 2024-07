Les prix immobiliers ont nettement baissé au 2e trimestre

Une agence immobilière photographiée le 19 décembre 2017 à Paris.

Les prix de l'immobilier ancien en France baissent désormais de manière visible, selon des baromètres des réseaux d'agences pour le deuxième trimestre 2024. Ces derniers perçoivent un « attentisme » chez les acheteurs depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.

Au deuxième trimestre, les prix au mètre carré ont reculé de 8% sur un an selon Foncia. Orpi détecte une baisse de 7% pour l'ensemble du premier semestre, et Laforêt de 4,1%. « Cette année, ça a bien commencé au premier trimestre et ça s'est accéléré au deuxième », a affirmé à l'AFP Jordan Frarier, président de Foncia Transaction.

Deux raisons sont avancées pour expliquer cette baisse des prix : la décrue des taux de crédit et « des vendeurs qui sont un peu plus à l'écoute et qui baissent leur prix ». « Tous les professionnels de l'immobilier ont tenu le même discours, en disant qu'il fallait faire un geste parce que les gens ne pouvaient plus suivre », estime le président d'Orpi, Guillaume Martinaud.

Cette baisse des prix commence à enrayer la chute des transactions, notent les trois réseaux. « Il y a un attentisme, mais on sent que derrière, il y a une volonté de concrétiser un achat immobilier », affirme Guillaume Martinaud, prévenant cependant que « c'est très disparate ».