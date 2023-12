Les préfectures de l'Allier et du Puy-de-Dôme interdisent des rassemblements du mouvement Les Soulèvements de la Terre sur plusieurs sites du cimentier Lafarge

Des rassemblements du mouvement Les Soulèvements de la Terre ont été interdits.

Différentes manifestations étaient prévues dimanche aux abords de sites du groupe Lafarge situés à Cusset et Huriel et à Cournon-d'Auvergne.

Les préfectures de l'Allier et du Puy-de-Dôme ont interdit par un arrêté des manifestations prévues ce dimanche 10 décembre devant les sites du groupe Holcim-Lafarge à Cusset et Huriel, dans l'Allier, et Cournon-d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme.

Selon des informations de France Info, ces rassemblements étaient organisés par les « Soulèvements des volcans 63 » le comité local des « Soulèvements de la terre ».

Ces rassemblements s'inscrivaient dans une campagne nationale du mouvement, du 9 au 12 décembre, contre le groupe Lafarge.

Les préfectures ont estimé que lors de ces rassemblements non déclarés « des activistes et des individus plus radicaux » pourraient tenter « une action sur les sites Lafarge à Cusset et Huriel ».

Le risque « d'actions de sabotage ou incendies n'est pas à exclure », selon les préfectures.