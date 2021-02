Les personnes qui ont déja été infectées par le Covid-19 pourraient n'avoir besoin que d'une seule dose de vaccin

Vaccin

Dans une étude publiée en ligne lundi, des chercheurs maéricains expliquent qu'ils ont constaté que les personnes qui avaient déjà été infectées par le virus signalaient plus souvent de la fatigue, des maux de tête, des frissons, de la fièvre et des douleurs musculaires et articulaires après la première injection de vaccin que celles qui n'avaient jamais été infectées signale le New York Times.

Ceux qui avaient déja été malades du Covid avaient également des niveaux d'anticorps beaucoup plus élevés après les première et deuxième doses du vaccin.

Florian Krammer, virologue à l'école de médecine Icahn du mont Sinaï et auteur de l'étude. explique : «Je pense qu'une seule vaccination devrait suffire», a déclaré «Cela éviterait également aux individus des douleurs inutiles lors de l’administration de la deuxième dose et libérerait des doses de vaccin supplémentaires.»

Dautres sont plus prudents. E. John Wherry, directeur de l'Institut d'immunologie de l'Université de Pennsylvanie, a déclaré qu'il aimerait voir des données montrant que ces anticorps étaient capables d'empêcher le virus de se répliquer. «Ce n'est pas parce qu'un anticorps se lie à une partie du virus qu'il va vous protéger contre l'infection», a-t-il déclaré.