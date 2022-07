Incendie

Plus de 7.000 hectares dévorés par les flammes

La situation n'est pas maîtrisée dans dans le sud-ouest de la France : selon les derniers chiffres diffusés par la préfecture, 3 100 hectares ont brûlé à La Teste-de-Buch et 4 200 à Landiras explique Sud-Ouest.

"Ces deux feux ont encore progressé dans la nuit de jeudi à vendredi à La Teste-de-Buch sur le bassin d’Arcachon et à Landiras dans le Sud-Gironde. Selon les derniers chiffres officiels communiqués ce vendredi matin par la préfecture, 7 300 hectares sont touchés par les flammes. Au total, 11 300 personnes ont été évacuées depuis mardi. Plus de 1 000 pompiers sont toujours mobilisés ce vendredi tout comme trois Canadair et un avion Dash" ajoute le quotidien.

"Jeudi en début d’après-midi, le bourg de Cazaux a été complètement évacué. Les 4 000 habitants ont été acheminés au parc des expositions de la Teste-de-Buch. Au total, 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Par ailleurs, un restaurant, trois maisons et quelques cabanes ont été détruits" précise Sud-Ouest.

Des centaines de reprises de feu ont été observées ce vendredi matin à Landiras