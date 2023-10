Les Français estiment que l'inflation leur coûte en moyenne 120 euros par mois

Chaque année, le comparateur de banques en ligne Panorabanques pose les mêmes questions aux Français. Ce baromètre annuel réalisé par l’institut Poll&Roll permet de se faire une bonne idée de l’évolution du ressenti des consommateurs.

Premier constat : la proportion des Français qui jugent leur pouvoir d’achat « faible » se situe depuis 2022 à un niveau plus élevé qu’avant la forte poussée inflationniste (41% cette année contre 36% en 2021). Ceux qui considèrent leur pouvoir d’achat comme convenable est en recul par rapport à 2021 (53% contre 58%). Enfin, l’étude constate une certaine stabilité du côté de ceux qui jugent leur pouvoir d’achat élevé (6% des personnes interrogées).

Autre évolution perceptible dans ce baromètre: l’évaluation par les consommateurs des effets de l’inflation sur leur budget mensuel. 16% des Français l’estiment à moins de 200 euros par mois. La moyenne se situe désormais à 120 euros, contre 112 euros l’an passé (+7%). Une augmentation due à la hausse des prix des produits alimentaires, pointée du doigt par 85% des personnes interrogées.

Plus largement, 82% des consommateurs affirment dépenser moins selon l’étude de Panorabanques. Ils sont un tiers à puiser dans leur épargne et 6% à compter davantage sur l’aide de leurs proches (essentiellement les jeunes).

Ces restrictions permettent aux Français d’éviter de se retrouver plus souvent à découvert que par le passé. La part de ceux qui sont dans le rouge au moins une fois par an est stable, 47% cette année comme l’an passé contre 46% en 2021. Le niveau de découvert est lui aussi stable, à 232 euros en moyenne, exactement le même niveau qu’en 2021 mais 7 euros de plus que l’année dernière.