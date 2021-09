Face à la pénurie d'experts psychiatriques, le ministre de la Justice va annoncer une augmentation de leur rémunération qui reste totalement insuffisante selon le psychiatre Daniel Zaguryn expert à la cour d’appel de Paris interrogé par France Info Radio.

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti doit annoncer depuis Montpellier, une revalorisation de la rémunération des experts psychiatres et psychologues qui travaillent pour la justice. Ces derniers sont de plus en plus sollicités mais de moins en moins nombreux. Les experts psychiatriques et psychologues inscrits sur les listes des cours d'appel étaient 537 en 2011; ils n'étaient plus que 338 en 2017, selon les chiffres de la Chancellerie.

Pour le psychiatre Daniel Zaguryn sont des mesurettes absolument ridicules.